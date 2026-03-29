Addio Lutto nella musica italiana il cantante morto nella sua casa

Nella giornata di domenica 29 marzo, un noto artista italiano è stato trovato morto nella sua casa di Roma. Aveva 73 anni e la sua carriera si era sviluppata tra teatro, musica e televisione. La notizia ha suscitato commozione tra colleghi e fan, che hanno ricordato la sua lunga attività nel settore dello spettacolo. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le cause del decesso.

Lutto nello spettacolo: artista poliedrico tra teatro, musica e televisione, è morto domenica 29 marzo nella sua abitazione di Roma: aveva 73 anni. Da tempo, secondo quanto riferito, conviveva con una grave malattia che negli ultimi anni aveva ridotto le sue apparizioni pubbliche e l’attività professionale. Con la sua scomparsa, i l mondo dello spettacolo perde una voce riconoscibile, legata alla satira e alla parola, capace di muoversi tra registri diversi mantenendo una cifra personale. >> “La sostituta di Selvaggia Lucarelli a Ballando”. Bomba senza precedenti in tv: “È proprio lei, pazzesco”. Immaginarselo era impossibile Nato a Firenze il 10 giugno 1952, aveva avviato il proprio percorso artistico negli anni Settanta, costruendo nel tempo un profilo trasversale, a cavallo tra performance dal vivo, scrittura e intrattenimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Lutto nella musica italiana, il cantante morto a soli 48 anni Leggi anche: Lutto nella musica italiana, il cantante morto in un terribile incidente stradale E’ morta Ornella Vanoni, mito della musica italiana. Aveva 91 anni. Malore nella sua casa di Milano. Altri aggiornamenti su Addio Lutto nella musica italiana il... Temi più discussi: Addio a Gino Paoli; Addio a Gino Paoli: il cantautore si è spento a 91 anni; Addio a Gino Paoli, musica in lutto; La musica in lutto: addio a Gino Paoli, ma le sue canzoni restano senza fine. Lutto per Claudio Baglioni, addio ad un punto di riferimento della sua vitaClaudio Baglioni è stato colpito da un lutto, una delle figure cardini della sua carriera artistica si è spenta inaspettatamente. Forte il suo cordoglio verso i familiari. notizie.it Morto David Riondino, addio al poeta della satira: la Scuola dei Giullari resta incompiutaÈ morto David Riondino, figura originale e poliedrica della cultura italiana, scomparso domenica 29 marzo all’età di 73 anni nella sua abitazione di Roma. thesocialpost.it Addio a David Riondino, aveva 73 anni Il cantautore, regista e scrittore fiorentino ha... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook David #Riondino tra impegno e tv, addio al cantautore amato dalla sinistra x.com