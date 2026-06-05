libano ucciso un casco blu

Un caschi blu è stato ucciso nel Libano. Israele e Libano hanno raggiunto un accordo su una tregua condizionata, che prevede zone cuscinetto tra i due paesi. L'intesa è stata raggiunta dopo i colloqui tenuti a Washington. Nessun dettaglio sulle modalità di attuazione o sui responsabili dell'incidente è stato reso noto. La tregua mira a ridurre le tensioni tra le due nazioni.

Israele e Libano hanno concordato una tregua condizionata, con zone cuscinetto, dopo i colloqui di Washington. Ma, per citare Donald Trump, "in Medio Oriente il cessate il fuoco si verifica quando si spara in modo più moderato". I combattimenti, infatti, sono ripresi subito. Colpi di mortaio nel sud del Libano hanno ucciso un casco blu serbo dell’Unifil e ferito altri due peacekeeper. Nessun italiano è rimasto coinvolto. Incerta la provenienza dei colpi, con il consueto rimpallo di accuse tra Hezbollah ed esercito israeliano. L’intesa mediata dagli Stati Uniti prevede il cessate il fuoco condizionato allo stop completo delle azioni di Hezbollah e all’allontanamento dei suoi miliziani dall’area a sud del fiume Litani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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UCCISO un casco blu serbo in LIBANO

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