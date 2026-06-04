ucciso un casco blu nel sud del libano

Un caschi blu è morto in Libano dopo essere stato colpito da un colpo di mortaio vicino Marjayoun nel Sud del Paese. L'incidente si è verificato mentre l'operatore si trovava nella sua posizione. Altre persone presenti sono rimaste ferite, ma non ci sono dettagli sul numero esatto. La situazione di sicurezza nella zona resta tesa, senza ulteriori specifiche sulle circostanze dell'attacco.

Un casco blu è morto in Libano a causa delle ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione vicino Marjayoun, nel Sud del Paese. Lo ha confermato la stessa Unifil su X, aggiungendo che «altri due caschi blu, che hanno riportato anch’essi ferite, stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil». La vittima era di nazionalità serba, come comunicato dal ministero della Difesa di Belgrado. A UNIFIL peacekeeper died early this morning from critical injuries sustained when mortar shells struck his position near Marjayoun, southeastern Lebanon. Two other peacekeepers, who also sustained injuries, are being treated at a medical facility in the UNIFIL base. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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UNIFIL: UCCISO UN CASCO BLU. ONU APRE INDAGINE E CHIEDE SICUREZZA PER I CONTINGENTI

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