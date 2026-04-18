Libano tregua violata | ucciso casco blu francese

Nella regione di Ghandouriyeh, nel sud del Libano, un soldato francese dell'Unifil è stato ucciso durante un attacco contro le forze di pace. Altri tre militari sono rimasti feriti nell'episodio avvenuto in quella zona. La situazione ha portato a una violazione della tregua precedentemente stabilita. La notizia è stata confermata dalle autorità militari francesi e libanesi.

BEIRUT – Un soldato francese dell’Unifil è rimasto ucciso e altri tre sono stati feriti in un attacco contro i caschi blu a Ghandouriyeh, nel sud drel Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron: “Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah”. I miliziani negano però “qualsiasi coinvolgimento nell’attacco”. La Francia chiede che “le autorità libanesi arrestino immediatamente i responsabili e si assumano le proprie responsabilità”. Anche l’Unifil, condannando l’attacco, ha fatto sapere che secondo le prime indagini i colpi sarebbero arrivati da Hezbollah. In precedenza il primo ministro Libanese, Nawaf Salam, in un post pubblicato sul proprio account X aveva scritto: “Condanno l’aggressione perpetrata oggi contro alcuni membri del battaglione francese dell’Unifil”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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News - Iran e Libano, la tregua già vacilla. Ucciso un casco blu francese 18/4/2026

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