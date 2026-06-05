Il cessate il fuoco annunciato da Washington tra Israele e Libano non è stato rispettato, con scontri ancora in corso. Hezbollah ha rifiutato l’intesa e continua a sparare, rendendo difficile la stabilità nella regione. La tregua, annunciata come temporanea, resta fragile e non impedisce ulteriori esplosioni di violenza tra le parti. La situazione rimane tesa, senza segnali di un immediato ritorno alla calma.

Il cessate il fuoco annunciato da Washington tra Israele e Libano nasce già sotto il segno dell’incertezza. L’intesa raggiunta dalle delegazioni dei due Paesi è stata infatti respinta da Hezbollah, mentre sul terreno i combattimenti non si sono fermati. Nel sud del Libano proseguono raid, bombardamenti e contrattacchi, in una giornata segnata anche dalla morte di un casco blu dell’Onu, il sergente serbo Milovan Jovanovic, colpito nella zona di Marjayoun. Secondo l’ Unifil, il militare è rimasto ucciso da un colpo indiretto proveniente dall’area a nord del fiume Litani, territorio controllato da Hezbollah. Due altri peacekeeper, uno spagnolo e uno salvadoregno, sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Libano, tregua sulla carta: Hezbollah respinge l’intesa e si continua a sparare

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