Un soldato delle forze di pace serbe è stato ucciso in Libano durante un attacco. Hezbollah ha dichiarato di non essere disposto a negoziare in risposta agli attacchi provenienti da Israele. La vittima è stata colpita mentre operava nella zona di missione, secondo quanto riferito. Nessuna altra informazione sulla dinamica dell’incidente o sui responsabili è stata resa nota.

Hezbollah rifiuta ogni negoziato per gli attacchi di Israele. Ucciso un casco blu serbo. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, ucciso casco blu. Hezbollah respinge tregua

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