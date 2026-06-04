Hezbollah rifiuta la tregua Ucciso un casco blu serbo in Libano Trump | Con l’Iran vinceremo o sulla carta o militarmente – La diretta

Hezbollah ha rifiutato la proposta di tregua, mentre un caschi blu serbo è stato ucciso in Libano. Israele e il Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, condizionato alla fine degli attacchi di Hezbollah. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che con l’Iran si vincerà sia sul piano diplomatico che militare.

Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco in Medio Oriente «subordinato alla cessazione degli attacchi di Hezbollah ». Intanto l’Idf ha bombardato un palazzo a Gaza: 8 morti. La situazione dei negoziati di pace tra Usa e Iran è ancora in stallo, con accuse incrociate tra le parti. Ma secondo il Wall Street Journal Donald Trump tornerebbe in guerra soltanto in caso di morte di soldati Usa. Intanto gli Houthi tornano a minacciare Israele. E il ministro Itamar Ben-Gvir dice che la tregua con Beirut è un errore e che bisogna saper dire no anche al presidente degli Stati Uniti. L'articolo Hezbollah rifiuta la tregua. Ucciso un casco blu serbo in Libano. 🔗 Leggi su Open.online

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