Libano raid israeliani nella notte su Tiro | almeno 7 morti Netanyahu frena sul cessate il fuoco

Nella notte tra giovedì e venerdì, i raid israeliani hanno colpito Tiro, nel Libano meridionale, causando almeno sette morti. Nonostante il cessate il fuoco in corso, l’attacco ha provocato vittime e danni nella città. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato se l’operazione fosse autorizzata o meno. Le autorità locali hanno confermato le perdite tra la popolazione civile. Nessun dettaglio su eventuali feriti o danni materiali.

(Adnkronos) – Almeno sette persone sono rimaste uccise nei raid israeliani, condotti nella notte tra giovedì e venerdì sulla città di Tiro, nel Libano meridionale, nonostante il cessate il fuoco in vigore. Lo ha riferito una fonte della Protezione civile libanese citata dall'Afp. Quattro persone hanno perso la vita in un attacco nei pressi dell'ospedale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trump annuncia tregua in Libano, ma Israele continua i raid. Il cessate il fuoco è un'illusione

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Libano: 33 morti e 41 feriti negli ultimi raid di IsraeleAlmeno 33 persone sono state uccise e 41 sono rimaste ferite nei bombardamenti aerei condotti nelle ultime ore in Libano dalle forze armate di Israele (Idf). Il bilancio delle vittime è stato conferma ... tpi.it