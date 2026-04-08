In Libano, durante la prima giornata di un accordo di cessate il fuoco durato due settimane in Iran, le violenze sono continuate con intensità. Israele ha effettuato un attacco che, secondo fonti ufficiali, rappresenta il più grande mai condotto su Beirut. Nonostante la tregua, le operazioni militari sono proseguite con attacchi che hanno coinvolto diverse aree del paese, senza segni di riduzione delle ostilità.

Neanche il cessate il fuoco di due settimane in Iran è sufficiente per placare Benjamin Netanyahu. Nella prima giornata di tregua, infatti, Israele intensifica gli attacchi sul Libano come mai prima d’ora. Un’ondata di raid ha colpito Beirut, con diversi quartieri della città coinvolti, dal centro al lungomare. E anche zone molto popolose. Inevitabile il panico tra le strade della capitale libanese, con i testimoni che parlano di “scene apocalittiche” per gli edifici distrutti e le colonne di fumo che si sollevano in più punti della città. Secondo alcune fonti mediche si registrano già centinaia di feriti e decine di morti, con diversi cadaveri tra le strade. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Libano, Netanyahu se ne frega del cessate il fuoco: “Più grande attacco mai condotto su Beirut”

Iran, Netanyahu: “Il cessate il fuoco non include il Libano”Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione diffusa dal suo ufficio afferma che il cessate il fuoco di due settimane...

Trump annuncia una tregua di due settimane, riaperto lo Stretto di Hormuz. Netanyahu: “Il cessate il fuoco non comprende il Libano”E’ prevista per le 14 ora italiana una conferenza stampa del segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, e del generale Dan Caine, capo degli Stati...

Temi più discussi: Netanyahu: Ampliare zona cuscinetto nel sud del Libano; Perché Israele non vuole i caschi blu e la fretta di Netanyahu di conquistare il Libano; Libano, uccisi tre soldati indonesiani. Italia in pressing per cambiare le regole di ingaggio di Unifil; Lo scontro sul Santo Sepolcro.

Tregua Usa-Iran non include il Libano: cosa cambia per la popolazione e il fronte meridionaleDopo l'annuncio di una tregua di due settimane tra Usa e Iran, il premier Netanyahu precisa che la misura non si applica al Libano, dove gli attacchi israeliani continuano e la popolazione resta sfoll ... notizie.it

Israele e i dilemmi di Netanyahu: la dottrina della guerra permanente, il silenzio sulla tregua (che non si applica al Libano), le mosse subite dell'amico DonaldIl primo ministro di Israele è stato l'unico a non annunciare il cessate il fuoco con un messaggio personale. Rifiuta la via diplomatica e tiene aperti i fronti di guerra a Gaza e in Libano ... corriere.it

"Purtroppo l'appello lanciato dal Presidente del Consiglio italiano e da altri leader internazionali non ha avuto risposta positiva per quanto riguarda il Libano. C'è stato il più violento bombardamento israeliano dalla ripresa della guerra, si parla di 150 aerei - facebook.com facebook

Per #Israele non c'è nessuna tregua che valga per il #Libano. A #Beirut la strage continua. x.com