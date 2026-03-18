Nelle prime ore del giorno, il Medio Oriente ha visto un aumento delle tensioni con bombe iraniane su Tel Aviv e raid israeliani su Beirut, che hanno provocato almeno sei vittime. Contestualmente, sono stati lanciati missili dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. Questi eventi dimostrano un’intensificazione delle operazioni militari nella regione, coinvolgendo diversi attori e creando un quadro di crescente instabilità.

Nelle prime ore di oggi il Medio Oriente è stato nuovamente scosso da una serie di attacchi e operazioni militari che evidenziano un’escalation della tensione nella regione. Dopo che alla periferia di Tel Aviv due persone sono rimaste gravemente ferite in seguito all’impatto di missili lanciati dall’Iran. La stazione ferroviaria di Savidor risulta gravemente danneggiata, mentre a Gerusalemme frammenti di un missile sono caduti nel cortile di una scuola, fortunatamente senza causare ulteriori vittime, secondo quanto riportato dai soccorritori. Secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute libanese, due raid israeliani hanno colpito il centro di Beirut, causando la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre 24. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bombe iraniane su Tel Aviv e raid israeliani su Beirut: almeno 6 morti. Missili Usa sullo Stretto di Hormuz

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