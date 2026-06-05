Libano | Israele espande il controllo oltre il Litani e Unifil è in crisi

Israele ha esteso il suo controllo oltre il fiume Litani in Libano, mentre la missione di peacekeeping Unifil si trova in difficoltà nel fermare gli scontri. Non sono stati forniti dettagli sui cambiamenti territoriali specifici, né sulla risposta delle autorità libanesi. La situazione ha portato a una crisi tra le forze di pace e le parti coinvolte nel conflitto.

Come cambierà la geografia del Libano dopo l'espansione oltre il Litani? Perché la missione Unifil è diventata incapace di fermare i combattimenti? Quali vantaggi strategici sta ottenendo l'Iran da questa instabilità regionale? Cosa accadrà se la violenza diventerà una costante strutturale nel Mediterraneo??? In Breve Israele estende il controllo territoriale oltre il confine del fiume Litani. Esercito libanese privo di strumenti politici e militari per agire nel sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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