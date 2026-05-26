L’esercito israeliano ha intensificato le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre il fiume Litani e la Linea Gialla stabilita dalla tregua armata. Sono in corso bombardamenti di vasta scala che hanno provocato diverse vittime. La manovra si sta concentrando in aree oltre i confini riconosciuti, con un aumento delle attività militari nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni di questa escalation.

L’esercito di Israele sta espandendo le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre il fiume Litani e la Linea Gialla della tregua armata, con massicci bombardamenti che stanno causando diverse vittime. Sono 28 i morti accertati negli ultimi raid, tra cui due bambine. Almeno 104 i feriti. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese. Undici morti a Mashghara, tra cui due bambine. Il bilancio più pesante è stato a Mashghara, nella Bekaa Occidentale, dove ci sono state 11 vittime, tra cui appunto i due bambini. Almeno 15 i feriti: i soccorritori stanno scavando sotto le macerie. Due paramedici dell’organizzazione Islamic Message sono rimasti uccisi a Srifa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele espande le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla

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LIDF espande l'operazione di terra nel sud del Libano: catturati due membri délite di Hezbollah

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