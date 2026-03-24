Israele vuole assumere il controllo del sud del Libano fino al fiume Litani

Il 24 marzo Israele ha dichiarato l’intenzione di prendere il controllo di una vasta area nel sud del Libano, fino al fiume Litani. La decisione riguarda una regione che si estende lungo il confine tra i due paesi e interessa diverse zone di frontiera. Il governo israeliano ha comunicato ufficialmente questa volontà, senza specificare tempi o modalità precise per l’azione.

Dopo l’invasione del Libano nel 1982, Israele aveva mantenuto una zona cuscinetto profonda dai dieci ai venti chilometri, fino al ritiro totale nel 2000. Il 24 marzo il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che le forze israeliane “raggiungeranno una linea di difesa avanzata sul fiume Litani”, a circa trenta chilometri dal confine. “Centinaia di migliaia di sfollati libanesi non potranno tornare nelle loro case a sud del Litani finché non sarà garantita la sicurezza degli abitanti del nord d’Israele”, ha aggiunto. “La battaglia contro Hezbollah è solo all’inizio”, aveva avvertito il 23 marzo Ella Waweya, una portavoce dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Israele vuole assumere il controllo del sud del Libano fino al fiume Litani Articoli correlati Libano: Idf distrugge altro ponte sul fiume Litani, nel sud del PaeseUn raid aereo israeliano ha distrutto un altro ponte sul fiume Litani, nel sud del Libano. Libano, Israele fa saltare in aria un ponte sul fiume LitaniIsraele ha distrutto un ponte fondamentale e di importanza strategica sull’autostrada costiera del su del Libano che attraversa il fiume Litani. Contenuti utili per approfondire Israele vuole Temi più discussi: Israele pronto a entrare in Libano, ultima chance di dialogo; SOCIETÀ – Quella sinistra europea che sbanda su Israele - Moked; Iran, guerra colpisce gas e ora tocca a petrolio: il verdetto di Trump; Guerra in Iran: Usa e Israele rischiano il pantano?. Israele vuole assumere il controllo del sud del Libano fino al fiume LitaniIl 24 marzo Israele ha annunciato che assumerà il controllo di un’ampia zona del sud del Libano per garantire la propria sicurezza, mentre il suo esercito ha condotto nuovi attacchi in territorio liba ... internazionale.it Israele vuole al controllo fino al fiume Litani: timori di invasione nel sud del LibanoIl ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che l’esercito prenderà il controllo del sud del Libano fino al fiume Litani, situato a circa 30 chilometri dal confine tra Libano e Isr ... globalist.it Israele vuole il regime change, ma il regime iraniano non è cambiato. Israele difficilmente oggi può ritenere di aver portato a casa il risultato. Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Liliana Faccioli Pintozzi, Caporedattrice Esteri - facebook.com facebook Con escalation e consenso. Israele vuole lo scontro totale I fautori della guerra esaltano l’uccisione del ministro dell’intelligence iraniano Khatib e il bombardamento del giacimento di gas South Pars, centrale per l’economia iraniana @michelegiorgio2 x.com