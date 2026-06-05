libano attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco

Nonostante l'accordo di cessate il fuoco, si sono registrate esplosioni in Libano venerdì mattina. Le esplosioni sono state attribuite a attacchi israeliani, che continuano a verificarsi anche dopo la firma dell’intesa. La situazione rimane tesa e senza segni di de-escalation. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o danni causati dagli attacchi. La ripresa delle ostilità si verifica in un momento di persistenti tensioni tra i due paesi.

Resta alta la tensione tra Israele e Libano. Venerdì mattina ci sono state delle esplosioni in Libano malgrado il cessate il fuoco. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato giovedì che l’accordo rappresenta “l’ultima possibilità per entrare in un cessate il fuoco definitivo e globale”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Libano, attacchi israeliani: almeno tre morti

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