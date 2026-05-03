Nel confine tra Israele e Libano si sono registrati nuovi attacchi con proiettili provenienti dal lato libanese, nonostante il cessate il fuoco dichiarato di recente. Hezbollah ha continuato a lanciare colpi nel territorio israeliano del nord, mantenendo alta la tensione tra le due parti. Le operazioni militari si sono svolte in un'area già segnata da ripetuti scontri e tensioni.

Alta tensione al confine tra Israele e Libano, mentre Hezbollah continua a lanciare proiettili nel nord di Israele. L’ultima guerra tra Israele e Hezbollah è iniziata il 2 marzo, quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord di Israele, due giorni dopo che Stati Uniti e Israele avevano dichiarato guerra al suo principale sostenitore, l’ Iran. Da allora Israele ha effettuato centinaia di attacchi aerei e ha lanciato un’ invasione terrestre nel sud del Libano, conquistando decine di città e villaggi lungo il confine. Da allora, il Libano e Israele hanno tenuto i loro primi colloqui diretti in più di trent’anni. I due paesi sono formalmente in stato di guerra dalla fondazione dello Stato di Israele nel 1948.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, continui attacchi al confine con Israele nonostante il cessate il fuoco

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