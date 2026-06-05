A Tiro, in Libano, sette persone sono morte in un attacco. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha bloccato una proposta di tregua, senza ancora averla presentata al suo gabinetto. Non sono state rese note le ragioni ufficiali di questa decisione. Le tensioni tra le parti continuano, ma non ci sono aggiornamenti su eventuali sviluppi o negoziati ufficiali.

Chi sono i ministri che spingono per cambiare i confini? Perché Netanyahu non ha ancora presentato la proposta al gabinetto? Come influirà la posizione di Ben-Gvir sulla gestione del conflitto? Quali sono gli ostacoli concreti posti da Hezbollah per la tregua??? In Breve Itamar Ben-Gvir e Orit Strook spingono per proseguire le attività belliche e modificare i confini. La riunione del consiglio ministeriale si è svolta nella serata di ieri a Gerusalemme. La perdita di un soldato . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Netanyahu.

© Ameve.eu - Libano, 7 morti a Tiro: Netanyahu blocca la proposta di tregua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Blocks Netanyahus Beirut Strike - And Israel Is Fuming

Notizie e thread social correlati

Libano, raid israeliani nella notte su Tiro: almeno 7 morti. Netanyahu frena sul cessate il fuocoNella notte tra giovedì e venerdì, i raid israeliani hanno colpito Tiro, nel Libano meridionale, causando almeno sette morti.

Trump impone a Israele la tregua in Libano. Netanyahu scioccato…Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su un social network che Israele non bombarderà più il Libano, specificando che gli Stati Uniti hanno...

Temi più discussi: Medio Oriente: ancora raid israeliani in Libano, 7 morti. Teheran valuta la proposta Usa con 'approccio rigido'; Libano, nuovi attacchi israeliani a sud: 11 morti, due sono bambini; Attacco a base UNIFIL in Libano: morto un casco blu serbo, altri due soldati feriti; Libano, operazioni via terra di Israele oltre la linea gialla della tregua: 28 morti.

#MedioOriente Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, in #Libano. Un raid nei pressi di un ospedale ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando anche lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha causato 3 vittime x.com

Trump: Non ho bisogno dell’accordo con l’Iran per ottenere uranio arricchito. Lavrov: Usa non sanno come uscire dal conflitto. Libano, 7 morti a Tiro nei raid IdfTrump esclude l'accordo con l'Iran per l'uranio arricchito. Lavrov accusa: gli Usa non sanno come uscire dal conflitto. ilfattoquotidiano.it

Libano: raid israeliani nella notte, 7 mortiAlmeno sette persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano: è quanto riferito all'Afp da una fonte della Difesa civile. Un attacco nei pressi dell'ospedale ... avvenire.it