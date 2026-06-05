Il gioco si chiama “completa la storia”, o cadavre exquis per citare il termine originale. Si dice che sia nato nel 1925 dai surrealisti, e in origine prevedeva la creazione di un disegno collaborativo, dove il primo “giocatore” iniziava a disegnare su un foglio, lo piegava rivelandone solo una parte e passava il foglio e la matita all’artista successivo, con il compito di completare il disegno senza sapere quale fosse l’immagine nascosta. Successivamente è nata la versione testuale dove la storia veniva creata con il contributo, a turno, di ogni giocatore che aggiungeva alla frase di quello precedente un nuovo sviluppo. Ma cosa c’entra tutto questo con l’IA generativa? Semplice: dalla Cina è arrivata, con Pixverse, la versione “sotto steroidi” di questo gioco e, nell’era di YouTube e TikTok, non poteva che essere uno streaming video. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’IA crea mondi coerenti in tempo reale, basta un commento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

inecta Excel Connectivity - Live Data Without Manual Exports

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Google lancia DESIGN.md: l’IA ora crea brand coerenti e accessibili

Basta giri a vuoto in cerca di parcheggio: debutta a Como Rapid Parking, l’app che ti guida allo posto libero in tempo realeA Como arriva Rapid Parking, un’app che permette agli automobilisti di sapere in tempo reale quanti posti auto liberi ci sono in città e dove si...

Argomenti più discussi: L’IA crea mondi coerenti in tempo reale, basta un commento; Come salvare l’informazione ai tempi dell’intelligenza artificiale - Pierre Haski; Intelligenza artificiale e lavoro: l’OIL chiede una distribuzione equa dei guadagni di produttività; Cinque cose da sapere sui piani di debutto in Borsa di Anthropic.

L’IA crea mondi coerenti in tempo reale, basta un commentoDalla Cina arriva un nuovo trend per l’intelligenza artificiale generativa applicata al campo dei video, ed è impressionante per velocità di esecuzione e coerenza narrativa. ilgiornale.it

Cerco amici, in particolare creatori di mondi che vogliono anche essere scrittori reddit