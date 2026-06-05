L’IA crea mondi coerenti in tempo reale basta un commento
Un gioco chiamato “completa la storia” permette di creare mondi virtuali coerenti in tempo reale, semplicemente inserendo un commento. Con questa applicazione, gli utenti possono contribuire a sviluppare narrazioni condivise in modo immediato. Il sistema utilizza l’intelligenza artificiale per generare contenuti che si integrano con le parti precedenti, creando un flusso continuo di storie collaborative. Il nome originale del gioco è “cadavre exquis”, un termine francese che indica una tecnica di scrittura collettiva.
Il gioco si chiama “completa la storia”, o cadavre exquis per citare il termine originale. Si dice che sia nato nel 1925 dai surrealisti, e in origine prevedeva la creazione di un disegno collaborativo, dove il primo “giocatore” iniziava a disegnare su un foglio, lo piegava rivelandone solo una parte e passava il foglio e la matita all’artista successivo, con il compito di completare il disegno senza sapere quale fosse l’immagine nascosta. Successivamente è nata la versione testuale dove la storia veniva creata con il contributo, a turno, di ogni giocatore che aggiungeva alla frase di quello precedente un nuovo sviluppo. Ma cosa c’entra tutto questo con l’IA generativa? Semplice: dalla Cina è arrivata, con Pixverse, la versione “sotto steroidi” di questo gioco e, nell’era di YouTube e TikTok, non poteva che essere uno streaming video. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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