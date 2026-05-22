Basta giri a vuoto in cerca di parcheggio | debutta a Como Rapid Parking l’app che ti guida allo posto libero in tempo reale

A Como arriva Rapid Parking, un’app che permette agli automobilisti di sapere in tempo reale quanti posti auto liberi ci sono in città e dove si trovano. La presentazione si è svolta oggi a Palazzo Cernezzi, segnando un passo verso una gestione più efficiente della sosta. Con questa novità, gli utenti potranno evitare giri inutili alla ricerca di un parcheggio libero, semplificando l’esperienza di trovare un posto auto.

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