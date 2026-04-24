Google lancia DESIGNmd | l’IA ora crea brand coerenti e accessibili

Google ha reso disponibile su GitHub il protocollo open-source chiamato DESIGN.md, uno strumento che permette di automatizzare la creazione di elementi di brand design tramite intelligenza artificiale. Il progetto è stato annunciato dalla società e si rivolge a sviluppatori e designer interessati a realizzare processi più efficienti e coerenti nella definizione di identità visive. La piattaforma si propone di facilitare l’accesso e l’utilizzo di strumenti automatizzati per il branding.

? Cosa sapere Google rilascia su GitHub il protocollo open-source DESIGN.md per l'automazione del brand design.. Il sistema permette agli agenti AI di garantire coerenza estetica e accessibilità WCAG.. Google ha reso disponibile su GitHub il formato DESIGN.md sotto licenza Apache 2.0, un protocollo open-source che permette agli agenti di intelligenza artificiale di interpretare e applicare le linee guida estetiche di un brand in modo automatico e coerente. La tecnologia nasce dal software di progettazione assistita Stitch, lanciato dalla Big Tech a metà marzo, e introduce un metodo per tradurre le regole visive in istruzioni leggibili dalle macchine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google lancia DESIGN.md: l’IA ora crea brand coerenti e accessibili Notizie correlate Canva rivoluziona il design: l’IA crea e gestisce tutto per teCanva ha svelato un aggiornamento fondamentale per il proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale, introducendo una capacità di gestione... Google Flow Music: l’IA che crea brani e video con remix infinitiL’ecosistema della creazione musicale assistita dall’intelligenza artificiale subisce una trasformazione strutturale con il rebranding di ProducerAI,...