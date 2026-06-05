L’intelligenza artificiale sta entrando nelle strategie delle imprese italiane, con molte che adottano soluzioni basate su questa tecnologia. Tuttavia, una quota significativa esprime ancora perplessità e si sente poco preparata. Secondo un’indagine recente, circa il 60% delle aziende ha implementato strumenti di AI, mentre il restante 40% dichiara di non essere ancora pronta o di non aver pianificato investimenti. La maggior parte delle imprese utilizza l’AI per ottimizzare processi e migliorare l’efficienza.

L’intelligenza artificiale è uscita dalla fase della curiosità tecnologica per entrare stabilmente nelle strategie delle imprese. Il punto, però, è che riconoscerne il potenziale non significa necessariamente essere pronti a sfruttarlo. E proprio qui emerge il principale nodo che il sistema produttivo italiano deve affrontare nei prossimi anni. Secondo l’Osservatorio “Pronti a competere?”, realizzato da Lenovo in collaborazione con il Comitato Triregionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria e presentato al Convegno di Rapallo 2026, oltre otto imprese su dieci non ritengono di possedere oggi le competenze necessarie per utilizzare pienamente l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’IA convince le imprese italiane, ma molte non si sentono ancora pronte

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