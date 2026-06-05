L’IA consuma come 1,3 miliardi di persone acqua e suolo in pasto ai data center | rapporto ONU

Notizia in breve

Secondo un rapporto ONU, entro il 2030 l’intelligenza artificiale utilizzerà circa 945 terawattora di energia, equivalente al consumo di acqua di 1,3 miliardi di persone e all’uso di suolo per l’installazione di data center. Questo incremento nel consumo energetico e idrico riguarda principalmente le infrastrutture necessarie per alimentare e mantenere i sistemi di intelligenza artificiale. Le stime si basano sui trend attuali di sviluppo e diffusione della tecnologia.