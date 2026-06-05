L’IA consuma come 1,3 miliardi di persone acqua e suolo in pasto ai data center | rapporto ONU
Secondo un rapporto ONU, entro il 2030 l’intelligenza artificiale utilizzerà circa 945 terawattora di energia, equivalente al consumo di acqua di 1,3 miliardi di persone e all’uso di suolo per l’installazione di data center. Questo incremento nel consumo energetico e idrico riguarda principalmente le infrastrutture necessarie per alimentare e mantenere i sistemi di intelligenza artificiale. Le stime si basano sui trend attuali di sviluppo e diffusione della tecnologia.
Entro il 2030 l’ intelligenza artificiale consumerà l’acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone e 945 terawattora di elettricità. Il rapporto dell’ONU sul costo ambientale dell’IA sottolinea come l’acqua consumata costerà tante risorse idriche quanto quelle necessarie per l’intera popolazione dell’Africa subsahariana, mentre per l’elettricità si parla di un consumo triplo rispetto a quello usato da 650 milioni di persone che vivono in paesi come Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. Il rapporto, sottolinea il direttore dell’Istituto per l’acqua, l’ambiente e la salute dell’Università delle Nazioni Unite, non è un’accusa all’intelligenza artificiale, ma un appello a un utilizzo responsabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
How Saudi Arabia Pumps Billions Liters Of Seawater Through Giant Pipelines Into Their Desert Nation
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