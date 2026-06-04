Come faranno i data center a raffreddare i processori senza prosciugare i rubinetti? Quanto elettricità consumerà l'IA rispetto al fabbisogno di intere nazioni? Perché l'espansione tecnologica rischia di sottrarre acqua potabile alle popolazioni locali? Chi dovrà imporre una governance globale per regolare queste infrastrutture??? In Breve Fabbisogno elettrico previsto di 945 terawattora entro il 2030. Data center in Irlanda hanno consumato il 21% dell'elettricità n . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ONU: l’IA potrebbe consumare acqua per 1,3 miliardi di persone

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Unseen Utah Reveals the Hidden Engine of the American West

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La guerra dell'Ia, Anthropic (Claude) valutata 965 miliardi, supera OpenAI: raccolti 65 miliardiAnthropic ha raccolto altri 65 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamenti, portando la sua valutazione a 965 miliardi di dollari.

Temi più discussi: Intelligenza artificiale, l'Onu lancia l'allarme: Entro il 2030 i data center consumeranno quanto interi Paesi; Allarme acqua per i centri di calcolo: consumano come 1,3 miliardi di persone; L'altra faccia dell'Intelligenza Artificiale: entro il 2030 userà più acqua di 1,3 miliardi di persone; Fermi-Galilei a Bardonecchia per lo stage dedicato alla valorizzazione delle eccellenze matematiche.

Entro il 2030 l'AI potrebbe consumare acqua e usare energia come miliardi di personeEntro il 2030, l’intelligenza artificiale potrebbe assorbire una quantità d’acqua sufficiente per garantire i bisogni di 1,3 miliardi di persone. Un dato impressionante che equivale all’intera popolaz ... msn.com

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