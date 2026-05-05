Torre Annunziata si dimette il sindaco Cuccurullo | Da procuratore Fragliasso accuse gravi e ingiuste

Il sindaco di Torre Annunziata ha annunciato le sue dimissioni, dichiarando di aver deciso di lasciare l’incarico a causa di accuse ritenute gravi e ingiuste rivolte dal procuratore Fragliasso. La comunicazione è arrivata poche ore prima dell’inizio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga, un edificio storico associato al clan camorristico Gionta. La decisione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica del primo cittadino.

Si dimette il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo. L’annuncio arriva a poche ore dalla cerimonia di avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan camorristico Gionta. Alla cerimonia è intervenuto, tra gli altri, anche il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso: “Con il commissariamento del Comune mi sarei aspettato uno scatto in avanti della città e dell’amministrazione comunale. Sto ancora aspettando questo segnale. Ci sono ancora troppe ombre e poche luci, troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe illegalità, anche in seno all’amministrazione comunale”, ha detto Fragliasso mentre Cuccurullo sedeva in prima fila con la fascia tricolore.🔗 Leggi su Lapresse.it

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