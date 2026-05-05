Il sindaco di Torre Annunziata si è dimesso, accusando un pubblico ministero di aver pronunciato frasi gravi e ingiuste. In una dichiarazione pubblica, ha definito le affermazioni del pm dannose per la comunità e per le istituzioni locali, sostenendo che tali parole non favoriscono la legalità. La decisione di dimettersi arriva dopo le tensioni legate a queste dichiarazioni e alle conseguenze che ne sono derivate.

«Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni» ma «finiscono per restituire un'immagine indistinta e distorta e per mortificare una città che sta invece cercando, con fatica e serietà, di cambiare». Torre Annunziata, si abbatte palazzo Fienga: giù il fortino del clan Gionta Lo dice il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo definendo le parole del procuratore Nunzio Fraiasso in occasione della cerimonia per il via alla demolizione di palazzo Fienga - per 50 anni roccaforte della camorra - «gravi e profondamente ingiuste». Il sindaco ha annunciato le sue dimissioni.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Torre Annunziata, si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo: «Da pm frasi gravi e ingiuste»

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