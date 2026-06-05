L’ex principe Andrea pagava un ‘grano di pepe’ per vivere al Royal Lodge con 30 stanze e in più subaffittava 3 cottage incassando i canoni anche dopo esser stato cacciato | il nuovo scandalo travolge Re Carlo
Un rapporto della National Audit Office ha evidenziato che l’ex principe Andrea pagava una somma simbolica per vivere nel Royal Lodge, una residenza di 30 stanze, e subaffittava tre cottage, continuando a incassare i canoni anche dopo essere stato allontanato. I dettagli sono stati resi noti nel corso di un’inchiesta sulla gestione delle proprietà del Crown Estate, l’ente che amministra i beni della Corona e che versa i profitti al Tesoro statale.
Un recente rapporto della National Audit Office (NAO) ha riportato l’attenzione pubblica sulle modalità con cui vengono gestite le proprietà del Crown Estate, l’ente che amministra i beni della Corona e versa i propri profitti al Tesoro dello Stato. Al centro c’è l’accordo siglato nel 2003 da Andrew Mountbatten-Windsor, allora duca di York, per l’occupazione di Royal Lodge, la storica residenza di circa 30 stanze nel Windsor Great Park. Secondo i documenti analizzati dalla NAO e dal Public Accounts Committee del Parlamento, Andrew ottenne un contratto di locazione della durata di 75 anni versando un premio iniziale di un milione di sterline e impegnandosi a finanziare lavori di ristrutturazione per almeno 7,5 milioni di sterline, costo finale poi lievitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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