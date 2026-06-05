L’ex principe Andrea pagava un ‘grano di pepe’ per vivere al Royal Lodge con 30 stanze e in più subaffittava 3 cottage incassando i canoni anche dopo esser stato cacciato | il nuovo scandalo travolge Re Carlo

Notizia in breve

Un rapporto della National Audit Office ha evidenziato che l’ex principe Andrea pagava una somma simbolica per vivere nel Royal Lodge, una residenza di 30 stanze, e subaffittava tre cottage, continuando a incassare i canoni anche dopo essere stato allontanato. I dettagli sono stati resi noti nel corso di un’inchiesta sulla gestione delle proprietà del Crown Estate, l’ente che amministra i beni della Corona e che versa i profitti al Tesoro statale.