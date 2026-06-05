L’ex principe Andrea pagava un ‘grano di pepe’ per vivere al Royal Lodge con 30 stanze e in più subaffittava 3 cottage incassando i canoni anche dopo esser stato cacciato | il nuovo scandalo travolge Re Carlo

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rapporto della National Audit Office ha evidenziato che l’ex principe Andrea pagava una somma simbolica per vivere nel Royal Lodge, una residenza di 30 stanze, e subaffittava tre cottage, continuando a incassare i canoni anche dopo essere stato allontanato. I dettagli sono stati resi noti nel corso di un’inchiesta sulla gestione delle proprietà del Crown Estate, l’ente che amministra i beni della Corona e che versa i profitti al Tesoro statale.

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Un recente rapporto della National Audit Office (NAO) ha riportato l’attenzione pubblica sulle modalità con cui vengono gestite le proprietà del Crown Estate, l’ente che amministra i beni della Corona e versa i propri profitti al Tesoro dello Stato. Al centro c’è l’accordo siglato nel 2003 da Andrew Mountbatten-Windsor, allora duca di York, per l’occupazione di Royal Lodge, la storica residenza di circa 30 stanze nel Windsor Great Park. Secondo i documenti analizzati dalla NAO e dal Public Accounts Committee del Parlamento, Andrew ottenne un contratto di locazione della durata di 75 anni versando un premio iniziale di un milione di sterline e impegnandosi a finanziare lavori di ristrutturazione per almeno 7,5 milioni di sterline, costo finale poi lievitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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