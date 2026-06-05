L’ex principe Andrea beccato a subaffittare il cottage reale
L’ex principe Andrea è stato sorpreso a subaffittare alcuni cottage nella residenza reale. Per anni ha ricevuto un reddito da queste locazioni. La notizia è stata resa nota da fonti ufficiali. La proprietà, appartenente alla famiglia reale, si trova in una zona residenziale. L’uomo ha dichiarato di aver agito senza autorizzazione. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti.
L’ex principe Andrea, fratello del re Carlo III, ha percepito per anni un reddito da alcuni cottage che subaffittava nella residenza reale dove viveva lui stesso. Senza pagare l’affitto, secondo quanto rivelato oggi da un rapporto della Corte dei Conti britannica (Nao). Dal 2003 fino a poco tempo fa, Andrew Mountbatten-Windsor, privato dei suoi titoli nel 2025, ha vissuto nella residenza di Royal Lodge nella tenuta di Windsor, a circa trenta chilometri a ovest di Londra. I cottage. Per occupare la residenza di 30 stanze, dove conviveva con la sua ex moglie Sarah Ferguson, inizialmente pagò un sovrapprezzo di 1 milione di sterline e si impegnò a spenderne 7,5 milioni (8,6 milioni di euro) per le ristrutturazioni, in cambio di un contratto di locazione di 75 anni a un canone cosiddetto simbolico. 🔗 Leggi su Open.online
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