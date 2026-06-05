L’ex principe Andrea beccato a subaffittare il cottage reale

Notizia in breve

L’ex principe Andrea è stato sorpreso a subaffittare alcuni cottage nella residenza reale. Per anni ha ricevuto un reddito da queste locazioni. La notizia è stata resa nota da fonti ufficiali. La proprietà, appartenente alla famiglia reale, si trova in una zona residenziale. L’uomo ha dichiarato di aver agito senza autorizzazione. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti.