L' ex principe Andrea fotografato con un livido in faccia | Né aggressione né caduta Il retroscena
L'ex principe Andrea è stato fotografato con un livido sul volto mentre era al volante di un’auto, accompagnato da un’altra persona e un cane. La foto è stata pubblicata senza che siano stati forniti dettagli sulle cause del livido. L’interessato ha dichiarato che non si tratta né di un’aggressione né di una caduta. La fotografia ha fatto il giro dei media senza ulteriori spiegazioni.
L'ultima foto dell'ex principe Andrea lo mostra mentre era al volante di un'auto insieme a un'altra persona e un cane. A destare l'attenzione, un evidente livido sul volto del 66enne, sulla guancia destra per l'esattezza. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle cause dell'ecchimosi, solo quelle. 🔗 Leggi su Today.it
Prince Andrew Was Photographed With A Huge Bruise! Why
Notizie e thread social correlati
L'ex principe Andrea fotografato con un enorme livido sull’occhio: scoppia lo scandaloL’ex principe Andrea è stato fotografato mentre guidava con un grande livido sull’occhio destro.
“Se Andrea andrà ai funerali di Re Carlo, allora non ci saranno né Kate né i miei figli”: il diktat del principe William (sempre più furioso) contro lo zioIl principe William ha stabilito che se Andrea parteciperà ai funerali di Re Carlo, né Kate né i loro figli saranno presenti.
Temi più discussi: Bbc: 'Buckingham Palace aveva da 6 anni mail controverse di Andrea'; Gran Bretagna, nuove accuse per l'ex principe Andrea: subaffittava i cottage di Royal Lodge; Una cameriera di Ascot accusa di molestie l’ex principe Andrea; Andrea inguaia la famiglia reale:L’ha coperto per sei anni.
Documenti resi pubblici nelle ultime ore rivelano come l'ormai ex principe Andrea abbia incassato in passato denaro subaffittando almeno tre cottage reali concessi a suo tempo dal Crown Estate, l'ente che gestisce le proprietà della Royal Family #ANSA facebook
L'ex #principeAndrea è accusato di aver ottenuto entrate da affitti non dichiarati a Royal Lodge, mentre un rapporto ufficiale rivela che il re sostiene i costi delle residenze londinesi delle principesse Eugenie e Beatrice. ift.tt/iVlSXWP x.com
Nuove ombre sull'ex principe Andrea, subaffittò residenze reali che occupava gratisNon è solo lo scandalo delle frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein a pendere sulla testa dell'ormai ex principe Andrea e a imbarazzare la monarchia britannica. Documenti r ... ansa.it
Perché il principe Andrea potrebbe affrontare l'ergastolo a causa dei file Epstein | Andrea: la caduta di un principe reddit
L'ex principe Andrea nel mirino della Corte dei Conti. E riappare in pubblico con un enorme livido viola in faccia. Né aggressione né cadutaAndrew Mountbatten-Windsor ha ricevuto un reddito da locazione non dichiarato derivante dal subaffitto di tre cottage della residenza reale dove viveva lui stesso. Gratis ... corriere.it