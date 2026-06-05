L' ex principe Andrea fotografato con un livido in faccia | Né aggressione né caduta Il retroscena

Notizia in breve

L'ex principe Andrea è stato fotografato con un livido sul volto mentre era al volante di un’auto, accompagnato da un’altra persona e un cane. La foto è stata pubblicata senza che siano stati forniti dettagli sulle cause del livido. L’interessato ha dichiarato che non si tratta né di un’aggressione né di una caduta. La fotografia ha fatto il giro dei media senza ulteriori spiegazioni.