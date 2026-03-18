Il principe William ha stabilito che se Andrea parteciperà ai funerali di Re Carlo, né Kate né i loro figli saranno presenti. La decisione è stata comunicata come un ordine definitivo e senza possibilità di eccezioni. La questione riguarda le restrizioni imposte dallo stesso principe in relazione alla presenza dello zio ai funerali.

Se c’è Andrea, allora non ci saranno nè Kate nè i bambini. Questo è il diktat emesso da William nei confronti dello zio e che non prevede deroghe di nessun tipo. Neanche se si tratterà del funerale di re Carlo III, che di Andrea Mountbatten-Windsor è e resta il fratello. Il principe del Galles sta facendo di tutto per riscattare il futuro della corona che un giorno vorrebbe mettere sulla sua testa, con la speranza di avere una fortuna migliore di quella toccata al padre. Da settimane i suoi impegni e le uscite pubbliche in coppia con la moglie, o in solitaria, si sono moltiplicati come mai prima d’ora. Bisogna lavorare sodo per rimettere in piedi la reputazione di una monarchia gravemente colpita dagli scandali prodotti dello zio Andrea che ha macchiato la sua immagine e quella di tutta la famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se Andrea andrà ai funerali di Re Carlo, allora non ci saranno né Kate né i miei figli”: il diktat del principe William (sempre più furioso) contro lo zio

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