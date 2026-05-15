L’ex Principe Andrea non è stato incluso tra gli invitati al matrimonio di Peter Phillipps, figlio della Principessa Anna. Il 66enne, già coinvolto in alcune vicende giudiziarie, non figura nella lista ufficiale degli ospiti. L’evento si terrà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di altri membri della famiglia reale e invitati selezionati. La sua assenza si aggiunge a una serie di esclusioni che riguardano alcuni componenti della famiglia in vista di questa cerimonia.

Ancora un boccone amaro da mandare giù per l’ex Principe Andrea. Il 66enne è stato escluso da un altro importante evento familiare: il suo nome non figura tra gli invitati al matrimonio di Peter Phillipps, il figlio della Principessa Anna. Una decisione che si inserisce nella linea di prudenza adottata dalla royal family dopo lo scandalo legato ai rapporti dell’ex Duca di York con Jeffrey Epstein. Nessuna spiegazione ufficiale ma un segnale chiaro: la distanza tra Andrew e il resto dei Windsor appare ormai consolidata. Il matrimonio di Peter Phillipps senza lo zio Andrea. Il prossimo 6 giugno Peter Phillips, figlio della Principessa Anna e uno dei nipoti prediletti della Regina Elisabetta, sposerà l’infermiera Harriet Sperling in una cerimonia privata nel Gloucestershire. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’ex Principe Andrea escluso dal prossimo matrimonio reale, ecco la lista degli invitati

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