L’ex Principe Andrea appare con un misterioso livido sul viso | si teme un problema di salute

Notizia in breve

L’ex Principe Andrea è stato fotografato mentre guidava un’auto con un livido viola sul volto, che copriva l’occhio destro e parte della guancia. La foto è stata scattata giovedì mentre lasciava la tenuta di Sandringham. Il livido ha suscitato preoccupazioni sulla sua salute, anche se non sono state fornite ulteriori informazioni sulla causa.