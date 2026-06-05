L’ex Principe Andrea appare con un misterioso livido sul viso | si teme un problema di salute
L’ex Principe Andrea è stato fotografato mentre guidava un’auto con un livido viola sul volto, che copriva l’occhio destro e parte della guancia. La foto è stata scattata giovedì mentre lasciava la tenuta di Sandringham. Il livido ha suscitato preoccupazioni sulla sua salute, anche se non sono state fornite ulteriori informazioni sulla causa.
Andrew Mountbatten-Windsor, precedentemente noto come Principe Andrea e duca di York, è stato fotografato giovedì al volante della sua auto mentre lasciava la tenuta di Sandringham con un vistoso livido viola che copriva l’occhio destro e parte della guancia. Le immagini, diffuse dai media britannici, mostrano chiaramente il segno sul volto del 66enne, suscitando immediate speculazioni sulla natura delle macchie. PICTURED: Former Prince Andrew with a large bruise on his face earlier today pic.twitter.comycidUrKcL1 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 4, 2026 Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia reale, non è ancora chiaro come Andrea abbia riportato il livido. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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