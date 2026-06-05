L’ex Principe Andrea appare con un misterioso livido sul viso | si teme un problema di salute

Da cinemaserietv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’ex Principe Andrea è stato fotografato mentre guidava un’auto con un livido viola sul volto, che copriva l’occhio destro e parte della guancia. La foto è stata scattata giovedì mentre lasciava la tenuta di Sandringham. Il livido ha suscitato preoccupazioni sulla sua salute, anche se non sono state fornite ulteriori informazioni sulla causa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Andrew Mountbatten-Windsor, precedentemente noto come Principe Andrea e duca di York, è stato fotografato giovedì al volante della sua auto mentre lasciava la tenuta di Sandringham con un vistoso livido viola che copriva l’occhio destro e parte della guancia. Le immagini, diffuse dai media britannici, mostrano chiaramente il segno sul volto del 66enne, suscitando immediate speculazioni sulla natura delle macchie. PICTURED: Former Prince Andrew with a large bruise on his face earlier today pic.twitter.comycidUrKcL1 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 4, 2026 Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia reale, non è ancora chiaro come Andrea abbia riportato il livido. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

l8217ex principe andrea appare con un misterioso livido sul viso si teme un problema di salute
© Cinemaserietv.it - L’ex Principe Andrea appare con un misterioso livido sul viso: si teme un problema di salute
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

Video The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale ??? By Louis Tracy

Notizie e thread social correlati

Andrea Mountbatten-Windsor, il livido misterioso sul volto: “Imbarazzato”Durante un evento pubblico, Andrea Mountbatten-Windsor è stato fotografato con un livido evidente sul lato del volto.

L'ex principe Andrea fotografato con un enorme livido sull’occhio: scoppia lo scandaloL’ex principe Andrea è stato fotografato mentre guidava con un grande livido sull’occhio destro.

Temi più discussi: Bbc: 'Buckingham Palace aveva da 6 anni mail controverse di Andrea'; Gran Bretagna, nuove accuse per l'ex principe Andrea: subaffittava i cottage di Royal Lodge; Andrea inguaia la famiglia reale:L’ha coperto per sei anni; Una cameriera di Ascot accusa di molestie l’ex principe Andrea.

principe andrea l ex principe andreaL’ex principe Andrea pagava un ‘grano di pepe’ per vivere al Royal Lodge con 30 stanze e in più subaffittava 3 cottage incassando i canoni anche dopo esser stato ...Il rapporto NAO svela l'accordo del 2003: Andrew a Royal Lodge con affitto simbolico e redditi privati dai subaffitti. ilfattoquotidiano.it

principe andrea l ex principe andreaUk, nuove accuse contro l'ex principe Andrea: subaffittava il cottage di Royal LodgeLeggi su Sky TG24 l'articolo Uk, nuove accuse contro l'ex principe Andrea: subaffittava il cottage di Royal Lodge ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web