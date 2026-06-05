Durante un evento pubblico, Andrea Mountbatten-Windsor è stato fotografato con un livido evidente sul lato del volto. La sua espressione mostrava imbarazzo, e il livido si notava chiaramente sulla guancia. Le immagini sono state diffuse sui social media e sui giornali, attirando l’attenzione dei media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle cause di questa ferita.

Ogni apparizione di Andrea Mountbatten-Windsor diventa ormai una notizia. E l’ultima non fa eccezione. Le nuove immagini di Andrea Mountbatten-Windsor arrivano da Sandringham, dove l’ex Duca di York è stato fotografato in imbarazzo nei pressi di Marsh Farm. Fin qui, nulla di particolarmente strano. A catturare l’attenzione dei fotografi, però, è stato un livido molto evidente sul lato destro del volto, esteso dalla zona dell’occhio alla guancia. Un livido vistoso, impossibile da nascondere, che ha immediatamente scatenato una sfilza di ipotesi. Cosa è successo al fratello di Re Carlo? Nessuno, al momento, lo sa con certezza. E dal suo entourage, prevedibilmente, filtra il minimo indispensabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Mountbatten-Windsor, il livido misterioso sul volto: “Imbarazzato”

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«Enorme livido sul volto di Andrea», spunta la foto del principe in disgrazia. È giallo sulle cause

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Andrea Mountbatten-Windsor è stato sorpreso con un misterioso livido sul viso vicino alla sua casa di Sandringham reddit

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