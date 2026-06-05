L' ex chiesa della Qualquonia restaurata apre le porte alla città | sarà un centro espositivo e culturale
L'ex chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia, dopo anni di abbandono, è stata restaurata e riaperta come centro espositivo e culturale. L'edificio, precedentemente in condizioni di degrado, è stato ristrutturato per ospitare eventi e mostre. La riapertura mira a valorizzare il patrimonio storico e offrire uno spazio pubblico dedicato alla cultura. La struttura si trova nel quartiere di Qualquonia e sarà accessibile alla comunità locale.
Dopo anni di abbandono e degrado, l'ex chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia riapre le sue porte alla città. L'antico edificio, a pochi passi dalla chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno e dalla cappella di Sant'Agata, nel quartiere di Sant'Antonio, è stato completamente recuperato grazie a un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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