L' ex chiesa della Qualquonia restaurata apre le porte alla città | sarà un centro espositivo e culturale

Da pisatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia, dopo anni di abbandono, è stata restaurata e riaperta come centro espositivo e culturale. L'edificio, precedentemente in condizioni di degrado, è stato ristrutturato per ospitare eventi e mostre. La riapertura mira a valorizzare il patrimonio storico e offrire uno spazio pubblico dedicato alla cultura. La struttura si trova nel quartiere di Qualquonia e sarà accessibile alla comunità locale.

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Dopo anni di abbandono e degrado, l'ex chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia riapre le sue porte alla città. L'antico edificio, a pochi passi dalla chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno e dalla cappella di Sant'Agata, nel quartiere di Sant'Antonio, è stato completamente recuperato grazie a un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Argomenti più discussi: Rinasce la ex chiesa della Qualquonia; Inaugurato il restauro alla ex Chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia; Bentornata Qualquonia. La chiesetta restituita alla città: Avrà anche il soffitto ligneo.

qualquonia l ex chiesa dellaBentornata Qualquonia. La chiesetta restituita alla città: Avrà anche il soffitto ligneoCompletata la ristrutturazione dell’edificio, che da oggi ospita la mostra Tracce di Luce. Il sindaco Conti: Un luogo per eventi e associazioni. Per il giardino stanzieremo 216mila euro. msn.com

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