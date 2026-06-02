80 anni della Repubblica | il Quirinale apre le porte alla città

Il Quirinale apre le sue porte alla città per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Verranno coinvolti artisti e atleti in uno spettacolo che si terrà nel palazzo. Non sono stati annunciati dettagli sul protocollo di sicurezza o sulle modalità di accesso, né si conoscono le eventuali modifiche adottate sotto la guida del nuovo presidente. La manifestazione si svolgerà con la partecipazione di pubblico e rappresenta un momento di festa nazionale.

? Punti chiave Chi sono gli artisti e gli atleti che parteciperanno allo spettacolo?. Come cambierà il protocollo del Quirinale sotto la guida di Mattarella?. Cosa dirà Paola Cortellesi durante il suo monologo sulla storia nazionale?. Perché le categorie fragili sono state invitate ai Giardini del Quirinale?.? In Breve Lunedì 1 giugno concerto jazz per categorie fragili nei Giardini del Quirinale. Martedì 2 giugno parata militare in via dei Fori Imperiali dopo deposizione corona. Spettacolo serale con Gianni Morandi, Roberto Bolle e monologo di Paola Cortellesi. Maxi-schermi installati in circa cento comuni per la diretta nazionale su Rai 1. L’ottantesimo anniversario della si sposta in piazza con un programma aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottotitolato

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