Nella mattinata del 18 maggio 2026, a Misano di Gera d’Adda, è stato segnalato un forte boato seguito dall’incendio di un’auto. Le fiamme si sono propagate rapidamente, e all’interno del veicolo è stato ritrovato il corpo di un uomo, completamente carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e avviato le indagini. La zona interessata si trova tra i campi, lontano da abitazioni.

Misano di Gera d’Adda (Bergamo), 18 maggio 2026 – Un botto, simile a quello di un’esplosione, sentito in lontananza, le fiamme che si stagliano in mezzo ai campi. È questo lo scenario che si sono trovate davanti alcune persone che si trovavano questo pomeriggio nei pressi di un campo coltivato a Misano di Gera d’Adda, lungo la provinciale 137. Quando il botto è stato avvertito, è stato subito dato l’allarme. I soccorsi. Gazzelle della Compagnia dei carabinieri di Treviglio e mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che prendere atto della situazione davanti ai loro occhi: un veicolo completamente distrutto e, al suo interno, adagiato sul lato passeggero, il corpo esanime di un uomo dell’apparente età di una cinquantina d’anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’esplosione e poi le fiamme: dentro l’auto distrutta dall'incendio il corpo carbonizzato di un uomo

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