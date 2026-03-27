Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie riguardanti un fronte politico italiano che ripropone un legame diretto con figure storiche del passato. Due figure femminili, associate a un partito di centro-destra, hanno partecipato a eventi pubblici, evidenziando un collegamento con un patrimonio politico che risale a decenni fa. La presenza di queste figure ha acceso discussioni sulla continuità tra passato e presente nel panorama politico nazionale.

C’è un momento, nella politica italiana, in cui il tempo sembra piegarsi su se stesso e restituire immagini che credevamo archiviate. Non è nostalgia, non è memoria: è qualcosa di più sottile, quasi una continuità emotiva che attraversa le generazioni. Oggi quel momento ha due volti, quelli di Stefania Craxi e Marina Berlusconi, che si parlano, si riconoscono, si legittimano. E nel farlo riportano al centro della scena un legame antico, quello tra Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, che non è mai stato solo politico, ma umano, quasi familiare. La frase che resta, più di tutte, è quella che attraversa questa storia come un’eco: «Quei due lassù staranno ridacchiando». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forza Italia, il filo Craxi-Berlusconi che ritorna: Marina e Stefania, la politica come eredità e destino

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