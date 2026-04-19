Umberto Smaila ricorda che Silvio Berlusconi non amava i baffi, ma non gli ha mai parlato di questa preferenza. Racconta anche che il suo desiderio era di essere accompagnato a cantare canzoni in francese. Riguardo a “Colpo Grosso”, il programma televisivo andato in onda tra il 1987 e il 1992, Smaila afferma di non aver dato peso alle critiche moraliste che lo avevano accompagnato.

“Colpo grosso ” è stato un programma cult, andato in onda per 5 stagioni dal 1987 al 1992 in seconda serata su Italia 7. Padrone di casa delle prime 4 stagioni è stato Umberto Smaila. “Registravo 4-5 puntate quotidiane. Alla fine della giornata avevo un mal di piedi impressionante. – ha ricordato l’attore e conduttore a Fanpage – Era impegnativo, non si aveva nemmeno il tempo di bere un caffè. Qualcuno obietterà: ‘Ma con quel ben di Dio che avevi attorno ti lamenti?’. Credimi, in quelle condizioni a quello che avevi attorno ci pensavi relativamente! Poi l’addio: “La verità è una sola: si cominciava a percepire la stanchezza della trasmissione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Umberto Smaila: “Silvio Berlusconi non amava i baffi, ma a me non disse mai niente. Voleva che lo accompagnassi a cantare canzoni in francese. Colpo Grosso? Delle critiche bacchettone mai fregato nulla”

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