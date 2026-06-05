L’Erede anticipazioni puntate del 5 giugno su Canale 5 | Hatcik soccorsa e portata in ospedale

Da superguidatv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 giugno, su Canale 5 alle 21:20, andranno in onda tre nuovi episodi de L’Erede. Durante la puntata, Hatcik viene soccorsa e portata in ospedale. La serie, originariamente intitolata Halef, Köklerin Ça?r?s?, torna in prima serata con nuovi episodi.

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L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Ça?r?s?) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 5 giugno, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame L’Erede, puntata del 5 giugno. Serhat farà un dono particolarmente gradito a Melek: le regalerà un gioiello con un turchese incastonato, dopo averla vista rimanere affascinata davanti a un prezioso simile mentre facevano una passeggiata al mercato. Nel donarglielo, l’orafo le rivelerà che quel particolare tipo di pietra è considerato speciale e rappresenta – nella credenza popolare – le lacrime versate dalle donne. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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L'EREDE - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA VENERDÌ 5 GIUGNO 2026 SU CANALE 5

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