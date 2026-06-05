Secondo appuntamento questa sera, venerdì 5 giugno 2026, con L'Erede su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La nuova serie tv turca ha una prima stagione 36 puntate da 130 minuti l'una, riadattate per la distribuzione internazionale nel formato da 45 minuti, ed è stata rinnovata per una seconda stagione ancora da trasmettere in Turchia. Halef, questo il titolo originale de L'Erede, è ambientata a Urfa, città nel sud-est della Turchia dove convivono serenamente curdi, turchi, turkmeni e arabi, tra paesaggi ricchi di fascino, che geograficamente e storicamente appartengono alla Mesopotamia settentrionale, l'area tra i fiumi Tigri ed Eufrate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Erede su Canale 5, le anticipazioni del 5 giugno

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Lerede arriva su Canale 5: trama, cast e segreti della nuova dizi turca

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