L’estate di Canale 5 si prepara ad accogliere una nuova grande produzione turca destinata a conquistare il pubblico italiano. Nelle prossime settimane debutterà infatti in prima serata “L’Erede”, il nuovo dizi drama che in Turchia sta già facendo parlare di sé grazie a una storia intensa fatta di passioni, rivalità familiari e amori impossibili. La serie, il cui titolo originale è “Halef: Köklerin Ça?r?s?”, vede protagonisti?lhan?en, Aybüke Pusat e Biran Damla Y?lmaz. Attualmente ancora in onda in Turchia, dove ha debuttato il 18 settembre scorso sul canale Now Turchia, la prima stagione è composta da 35 episodi trasmessi con appuntamento settimanale.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - L’Erede su Canale 5: anticipazioni della nuova serie turca dell’estate

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