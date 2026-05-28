L’attesa è finalmente finita, e L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Ça?r?s?) si prepara a debuttare nella prima serata di Canale 5. I primi tre episodi della nuova serie turca andranno in onda venerdì 29 maggio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame L’Erede, puntata del 29 maggio. Le famiglie Yelduran e Kordagli sono due delle dinastie più potenti, e in passato non sono mancati scontri tra loro per affermare la supremazia e il potere. La lunga storia di rivalità sembra trovare finlmente fine con un accordo che dovrebbe portare il primogenito dei Yelduran, Serhat, a sposare Yildiz Kordagli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - L’Erede, anticipazioni puntate del 29 maggio su Canale 5: il compromesso di Serhat

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Temi più discussi: L'Erede: trama, cast e anticipazioni della nuova serie turca; L’Erede, la trama della puntata del 29 maggio 2026; L’erede, vincerà l’amore o il dovere?; Forbidden Fruit cancellato nel prime time di Canale 5: il palinsesto tv dal 29 maggio.

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