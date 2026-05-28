L’Erede anticipazioni puntate del 29 maggio su Canale 5 | il compromesso di Serhat

Da superguidatv.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì sera, su Canale 5, va in onda la prima puntata di L’Erede. La trama si concentra sul compromesso di Serhat, che si trova a dover affrontare una decisione cruciale. La serie, originariamente intitolata Halef, introduce personaggi coinvolti in situazioni di tensione e scelte difficili. La puntata segna l’inizio di una nuova produzione televisiva, attesa da molti spettatori.

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L’attesa è finalmente finita, e L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Ça?r?s?) si prepara a debuttare nella prima serata di Canale 5. I primi tre episodi della nuova serie turca andranno in onda venerdì 29 maggio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame L’Erede, puntata del 29 maggio. Le famiglie Yelduran e Kordagli sono due delle dinastie più potenti, e in passato non sono mancati scontri tra loro per affermare la supremazia e il potere. La lunga storia di rivalità sembra trovare finlmente fine con un accordo che dovrebbe portare il primogenito dei Yelduran, Serhat, a sposare Yildiz Kordagli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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