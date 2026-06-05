Possiamo finalmente scoprire cosa succederà nel nuovo capitolo di una delle più famose saghe d’animazione della storia. Rilasciato poche ore fa il teaser trailer e il poster de L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione. Siete pronte alle nuove disavventure preistoriche del noto branco che arriverà nelle sale italiane il 4 febbraio 2027? Scopriamo tutti i dettagli. Pronti a tornare?. Il teaser trailer mostra Manny, Diego, Sid, Buck ed Ellie – insieme a Scrat, lo scoiattolo ossessionato dalle ghiande, Crash, Eddie e Baby Scrat. I personaggi sono seguiti mentre vengono sbalzati fuori da un vulcano e si lanciano in una folle avventura tra dinosauri e lava, per visitare angoli mai visti prima dell’inospitale Mondo Perduto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘L’era glaciale: punto di ebollizione’, rilasciato il trailer del nuovo capitolo della saga

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LEra Glaciale: Punto di Ebollizione – Teaser Trailer Ufficiale | Al Cinema

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Era Glaciale: Punto di Ebollizione | Teaser Ufficiale | Al Cinema il 5 Febbraio 2027 reddit

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