‘L’era glaciale | punto di ebollizione’ rilasciato il trailer del nuovo capitolo della saga
Possiamo finalmente scoprire cosa succederà nel nuovo capitolo di una delle più famose saghe d’animazione della storia. Rilasciato poche ore fa il teaser trailer e il poster de L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione. Siete pronte alle nuove disavventure preistoriche del noto branco che arriverà nelle sale italiane il 4 febbraio 2027? Scopriamo tutti i dettagli. Pronti a tornare?. Il teaser trailer mostra Manny, Diego, Sid, Buck ed Ellie – insieme a Scrat, lo scoiattolo ossessionato dalle ghiande, Crash, Eddie e Baby Scrat. I personaggi sono seguiti mentre vengono sbalzati fuori da un vulcano e si lanciano in una folle avventura tra dinosauri e lava, per visitare angoli mai visti prima dell’inospitale Mondo Perduto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
LEra Glaciale: Punto di Ebollizione – Teaser Trailer Ufficiale | Al Cinema
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L’Era Glaciale: Punto di Ebolizzione – Il branco è tornato: vulcani, dinosauri e lava nel primo trailer del film!È stato pubblicato il primo trailer del film “L’Era Glaciale: Punto di Ebolizzione”.
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Temi più discussi: L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione, primo trailer del film in uscita a febbraio 2027; ‘L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione’, il teaser presenta Baby Scrat; Il teaser trailer di 'L'era glaciale 3 - Punto di ebollizione' riporta in scena i nostri amici animali preistorici!; L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione, il primo trailer ci svela la data d'uscita del nuovo capitolo.
SOLO AL CINEMA - DATA CONFERMATA - 4 febbraio - L'Era Glaciale: Punto di Ebollizione di John Donkin Il teaser trailer mostra Manny, Diego, Sid, Buck ed Ellie – insieme a Scrat, lo scoiattolo ossessionato dalle ghiande, Crash, Eddie e Baby Scrat – ment facebook
ICYMI, il 4 Febbraio farà molto... caldo. Disney e 20th Century Studios hanno pubblicato il Teaser Trailer ( youtu.be/31TS1goIrjE), ma proprio un video piccino picciò, per annunciare ufficialmente quando L'ERA GLACIALE 6 - PUNTO DI EBOLLIZIONE arriverà x.com
Era Glaciale: Punto di Ebollizione | Teaser Ufficiale | Al Cinema il 5 Febbraio 2027 reddit
Torna l'Era Glaciale (ma solo al cinema): il titolo ufficiale italiano, il primo trailer e la data di uscitaAll'orizzonte, il sesto film della popolarissima saga d'animazione con protagonisti Sid, Manny, Ellie, Diego e Buck. Ecco il primo teaser trailer italiano di L'Era Glaciale: Punto di Ebollizione, in u ... comingsoon.it
L'era glaciale - Punto di ebollizione, il teaser trailer del film [HD]Un film con Denis Leary, John Leguizamo, Simon Pegg, Queen Latifah, Ray Romano. Da giovedì 4 febbraio al cinema. mymovies.it