È stato pubblicato il primo trailer del film “L’Era Glaciale: Punto di Ebolizzione”. Nel video si vedono scene con vulcani attivi, dinosauri e flussi di lava, elementi che fanno parte della trama. Il film è il primo capitolo di una nuova serie e presenta personaggi noti come Sid, Manny e Diego in avventure ambientate in un mondo in evoluzione. La produzione è prevista per l’anno prossimo e il trailer anticipa un tono più dinamico e avventuroso rispetto ai capitoli precedenti.

Il riscaldamento globale non è mai stato così divertente, o meglio, così esplosivo. È stato rilasciato oggi, 4 giugno 2026, il primissimo teaser trailer insieme al poster ufficiale di “L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione”, l’attesissimo nuovo capitolo che segna il ritorno sul grande schermo dell’iconico e sgangherato branco preistorico. Il film, che promette di rinfrescare (si fa per dire) i cinema dopo i successi dei precedenti capitoli, ha già una data di uscita ufficiale per il pubblico italiano: arriverà nelle sale il 4 febbraio 2027. Una folle avventura nel Mondo Perduto. Il primo sguardo alla pellicola anticipa un’avventura ad altissimo tasso di adrenalina e comicità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - L’Era Glaciale: Punto di Ebolizzione – Il branco è tornato: vulcani, dinosauri e lava nel primo trailer del film!

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L'ERA GLACIALE: PUNTO DI EBOLLIZIONE (2027) | Teaser trailer italiano del film d'animazione

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