Una foto è diventata virale sui social media, mostrando un gruppo di giovani che si riuniscono davanti a un edificio. Sono armati di smartphone e dispositivi elettronici, intenti a scattare o condividere immagini. La scena è ripresa in un contesto urbano, con alcuni passanti che li osservano senza intervenire. La fotografia cattura un momento di aggregazione tra persone giovani, immersi nella tecnologia e nel mondo digitale.

C’è una foto destinata a essere ricordata. Non perché sia uno scatto di rara fattura, né perché rappresenti un momento di straordinaria importanza per la Storia. Non si tratta del Muro di Berlino che crolla, né di un aereo che si schianta sulle Twin Towers, eppure quella foto è significativa. Cristallizza un segno dei tempi, incornicia una sottomissione imprevista fino a poco prima, inquadra un’alleanza nell’interesse di pochi e a danno di moltitudini. È il 20 gennaio 2025, Donald Trump presta giuramento come presidente degli Stati Uniti per il suo secondo mandato e in prima fila, uno a fianco dell’altro, ci sono Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’era dei tecno predatori, chi sono e cosa vogliono

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Life Before Extinction: THE DEADLIEST CLAWS OF PREHISTORY - Therizinosaurus

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