Sempre più nazioni manifestano interesse per la creazione di spazi pianificati, chiamati “spazioplani”. Queste aree sono progettate per favorire attività come ricerca, sviluppo e utilizzo delle risorse nello spazio, garantendo regole e sicurezza. La crescente presenza di vari attori nel settore spaziale ha portato a un aumento di accordi internazionali e regolamentazioni per gestire meglio le attività e prevenire conflitti tra i paesi coinvolti.

Lo spazio non è più un dominio pacifico, e i governi lo sanno. Mentre il mondo contempla le immagini inedite del lato oscuro della Luna catturate dalla missione Artemis II, un numero crescente di Paesi ha deciso di dotarsi di un nuovo tipo di assetto militare che, a un primo sguardo, sembra uscito direttamente da una pellicola di George Lucas: gli spazioplani. A fotografare questa tendenza è il report Global Counterspace Capabilities 2026 della Secure World Foundation, pubblicato la settimana scorsa, che rivela come, oltre a Cina e Stati Uniti, anche Francia, Germania, India e Giappone abbiano tutti avviato, nell’arco dell’ultimo anno, programmi concreti in questa direzione.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Spazioplani, sempre più Paesi vogliono averne uno. Cosa sono e perché sono importanti

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