Lena the Plug ha denunciato un tentativo di furto d’identità legato al suo divorzio, definendolo una truffa. Secondo quanto riferito, un estraneo avrebbe tentato di falsificare documenti di custodia legale per appropriarsi della sua identità. Sono state sollevate domande su come sia stato possibile per un sconosciuto ottenere e manipolare i documenti ufficiali senza autorizzazione. La vicenda è sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Chi è l'uomo che ha tentato di rubare l'identità di Lena?. Come ha fatto un estraneo a falsificare documenti di custodia legale?. Quale cifra economica l'impostore cercava di sottrarre alla coppia?. Perché le false accuse di maltrattamenti hanno coinvolto la polizia?.? In Breve L'impostore ha richiesto la custodia della figlia Parker di 5 anni nei documenti.. L'estorsione mirava a metà di uno studio da 1,1 milioni di dollari.. Lena ha formalizzato la denuncia per furto d'identità il 6 maggio.. L'informatore anonimo coincide con un individuo identificato come John.. Lena the Plug smentisce il divorzio da Adam22: un piano di furto d’identità dietro false accuse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lena the Plug: ‘Il mio divorzio è una truffa per furto d’identità

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Did Lena The Plug and Adam22 Fake a DIVORCE for CLOUT [EXPOSED]

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