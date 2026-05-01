Finge il furto d’identità per non pagare le tasse Denunciata una 61enne

Una donna di 61 anni è stata denunciata dopo aver tentato di evitare il pagamento delle tasse fingendo un furto d’identità. La donna aveva cercato di mettere in atto una scena che avrebbe permesso di disconoscere una dichiarazione dei redditi, dalla quale risultava un’obbligazione di circa 9 mila euro. La sua strategia, giudicata goffa, è stata scoperta dalle autorità durante le indagini.

Ha provato a mettere in atto una goffa messinscena, nel tentativo di disconoscere una dichiarazione dei redditi che la obbligava al pagamento di quasi 9.000 euro di tasse. La donna, una 61enne, ha infatti dichiarato falsamente di aver trovato in casa sua dei documenti fiscali a lei ignoti. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Reggio Emilia con l’accusa di simulazione di reato hanno denunciato la 61enne alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. La vicenda risale alla metà di aprile, quando la donna si è presentata presso la caserma dei Carabinieri di Reggio Emilia per sporgere una denuncia. La presunta vittima sosteneva di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finge il furto d’identità per non pagare le tasse. Denunciata una 61enne Notizie correlate Si finge cliente in una gioielleria e porta via tre bracciali: denunciata 43enneLa donna, già nota per precedenti vicende analoghe, avrebbe agito simulando un acquisto e approfittando di un momento di distrazione del commesso È... Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi: denunciata 61enneI rifiuti, esposti alle intemperie, non erano stati annotati negli appositi registri, né tantomeno stoccati per categorie omogenee Nello specifico,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Finge il furto d’identità per non pagare le tasse. Denunciata una 61enne; Reggio Emilia, finge un furto di identità per non pagare le tasse: denunciata; Finge furto di identità per non pagare le imposte: denunciata; Si finge carabiniere con un giornalista, denunciata truffatrice che aveva appena raggirato anziana. Finge il furto d’identità per non pagare le tasse. Denunciata una 61enneI carabinieri hanno smascherato la messinscena organizzata dalla donna. La dichiarazione dei redditi la obbligava al pagamento di 9mila euro. msn.com Finge il furto dell’auto per ottenere l’assicurazione: denunciato 25enne nel MateranoMARCONIA DI PISTICCI (MT) - La Polizia di Stato di Matera ha denunciato all’Autorità giudiziaria un 25enne di Marconia, frazione di Pisticci, con l’accusa ... ivl24.it Close-Up (1990) – Abbas Kiarostami Un uomo si finge un regista famoso e viene processato. Kiarostami ricostruisce la storia con le persone reali coinvolte. Documentario e finzione si confondono completamente. Il risultato è un film semplice ma profondissi - facebook.com facebook Finge di essere un maresciallo dei carabinieri e raggira un’anziana: arrestato 61enne x.com