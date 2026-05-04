Ingannata dal marito 13 anni per chiudere le nozze truffa | l' incubo di una donna per ottenere il divorzio Appello a Mattarella

Una donna ha trascorso 13 anni in un matrimonio finito in una truffa, cercando ora di ottenere il divorzio dopo aver scoperto di essere stata ingannata dal marito. La sua vicenda ha portato a un appello al presidente della Repubblica, chiedendo attenzione su una questione legata ai diritti fondamentali e alla tutela delle persone coinvolte. La donna ha denunciato un inganno che ha influito negativamente sulla sua vita e sulla possibilità di porre fine alla relazione.

«Il diritto umano alla vita è sovrano e non può una legge mai modificata impedirne il naturale evolversi». Lo scrive Agnese Di Sarli in una lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per denunciare una vicenda personale durata oltre tredici anni e sollecitare un intervento sulle normative vigenti. La donna, infermiera originaria di Teggiano e autrice del libro «Rosso Amarone», nato proprio dalla sua esperienza, ripercorre nella lettera il proprio caso, iniziato nel 2011 con un matrimonio rivelatosi poi una truffa. L’uomo che aveva sposato, presentatosi come dirigente della Polizia di Stato, è stato arrestato a Roma nel 2012 dopo essere stato smascherato dalla Squadra Mobile.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ingannata dal marito, 13 anni per chiudere le nozze truffa: l'incubo di una donna per ottenere il divorzio. Appello a Mattarella Notizie correlate Elisabetta Canalis racconta il divorzio dal marito come un lutto: le parole commoventi della showgirlElisabetta Canalis parla del divorzio e con parole commoventi lo definisce un dolore paragonabile soltanto a un lutto. Modena, terrorizzata dal marito violento donna si getta dal balcone: salvata dalla figlia di 18 anniL'uomo, su cui gravava un divieto di avvicinamento nell’ambito del Codice rosso, è piombato in casa terrorizzando la donna, che si è gettata dal...