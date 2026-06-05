Il Ministro dello sport ha richiesto ufficialmente al Coni e all’ANAC di verificare l’eligibilità di Malagò in vista delle elezioni della FIGC. La richiesta mira a chiarire eventuali dubbi sul suo diritto a candidarsi. La procedura coinvolge le autorità competenti per valutare i requisiti necessari e assicurare la regolarità della candidatura. La richiesta è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

È arrivata nel primo pomeriggio di oggi la risposta scritta del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, all’interrogazione parlamentare presentata il 20 maggio dal senatore della Lega Roberto Marti, Presidente della 7ª Commissione Cultura del Senato. Qui si legge che il ministro “ha chiesto formalmente al Coni e all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di avviare una verifica per chiarire l’applicazione delle norme sul ‘pantouflage’ in relazione alle cariche apicali del sistema sportivo. La decisione è stata assunta con l’obiettivo di acquisire, come richiesto dall’interrogante, ogni elemento utile a garantire tempestiva certezza del diritto, trasparenza e tutela dell’integrità del sistema sportivo italiano”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elezioni FIGC, Abodi chiede a Coni e Anac una verifica per chiarire l'eleggibilità di Malagò

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