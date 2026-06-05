Legambiente e Codacons hanno chiesto chiarimenti dopo che i video condivisi da un noto giocatore NBA durante una vacanza a Capri hanno mostrato comportamenti ritenuti dannosi per l'ambiente. La richiesta si basa su presunte conseguenze negative per l'ecosistema locale, dopo la diffusione delle immagini sui social. Le organizzazioni hanno evidenziato la necessità di spiegazioni in relazione alle azioni riprese e alla loro potenziale incidenza sull'ambiente dell'isola.

I video postati dal campione NBA durante la sua vacanza a Capri non sono passati inosservati: Legambiente e Codacons chiedono chiarimenti. Non è passata inosservata la vacanza a Capri di LeBron James. Anche perché - va detto - lui ce l'ha messa tutta per farsi notare. Compresa una sessione di golf direttamente dallo yacht con vista Faraglioni, proprio alla vigilia della giornata mondiale dell'ambiente. La stella Nba ha pensato bene di farsi riprendere (e postare sui social, of course) mentre spediva le palline - una dopo l'altra - nel blu della riserva marina. Una trovata che ha mandato su tutte le furie residenti e ambientalisti, decisi a chiedere chiarimenti al campione statunitense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Legambiente striglia LeBron James: "Seri danni ambientali a Capri"

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