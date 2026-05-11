Nel panorama politico attuale, il centrodestra vede nel rappresentante del Nord un punto di riferimento importante, considerato il politico più radicato e autorevole nella regione industrializzata più popolosa. La sua presenza viene vista come essenziale per ottenere successi elettorali e affrontare con efficacia le questioni legate all’integrazione europea. La sua posizione contribuisce a mantenere un equilibrio tra le forze di Lega e Forza Italia all’interno dell’alleanza.

Non un’alternativa, ma l’esponente politico più radicato e autorevole nel popoloso Nord industrializzato indispensabile per vincere le elezioni e la sfida dell’integrazione europea. Un candidato vicepremier unico ideale, insomma, al netto delle sirene che lo vagheggiano persino alla guida di una rinnovata Forza Italia. Il suo nome è Luca, il cognome è Zaia. Non solo ex governatore veneto ed ex ministro che intrattiene annosi rapporti di "rispetto e stima" coi vertici istituzionali, dal Quirinale a Palazzo Chigi, ma recente protagonista prima del summit pre-referendario coi governatori nordisti Attilio Fontana (Lombardia) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e poi dell’incontro dell’altro giorno con l’erede primogenita Marina Berlusconi, in continuità con la relazione "di stima e di fiducia" sempre intrattenuta col fondatore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il centrodestra e un ruolo per Zaia. Punto di equilibrio Lega-Forza Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL RITORNO DI FDI: CRONACA DI UNA ROTTURA E DI UNA RICONCILIAZIONE

Notizie correlate

Il dialogo tra Zaia e i Berlusconi 'agita' Lega e Forza ItaliaAGI - Un incontro con Marina Berlusconi il 22 aprile, un mese dopo la sconfitta della maggioranza al referendum sulla giustizia.

Sondaggi Swg-La7, cala il Pd, crescono Lega e Forza Italia: ora il centrodestra è di nuovo in testaIl Pd torna a perdere terreno, così come +Europa, mentre i partiti della maggioranza di governo restano stabili o tornano a crescere.

Argomenti più discussi: Il campo largo ha superato il centrodestra nei sondaggi; Il centrodestra unito presenta Riccardo Bidoia per la municipalità di Venezia; Sondaggio Pagnoncelli: per la prima volta il centrodestra (con Vannacci) scivola dietro al campo largo; Elezioni Comunali, il politologo Marco Valbruzzi: Se centrodestra e civici si alleano Bologna nel 2027 diventa contendibile.